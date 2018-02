Soevereinen lanceren publieksprijs 07 februari 2018

Voor de allereerste keer zal er tijdens Baasrode Carnaval ook een publieksprijs uitgereikt worden. Daar zorgt de nieuwe vereniging De Soevereinen voor. Die opereert volledig autonoom en los van het carnavalcomité Orde van de Palingboer. "Jaarlijks zorgt een onafhankelijke jury op vraag van de Orde voor een beoordeling en prijsuitreiking van de groepen", zegt Bart Buys van de Soevereinen. "Ons leek het leuk om ook de vele toeschouwers van de stoet eens hun oordeel te laten vellen. Onze carnavalsgroepen doen een heel jaar lang hun uiterste best om een mooie prestatie neer te zetten. Dat doen ze in de eerste plaats voor de toeschouwers en in het bijzonder voor de Bostroëneirs. Dus laten we ook eens horen bij het publiek wat ze van de verschillende groepen en wagens vinden." De Soevereinen roepen daarvoor een sms-voting in het leven. Terwijl Baasrodenaren langs het parcours naar de stoet kijken, kunnen ze een sms voor hun favoriet sturen. "Elke groep krijgt een nummer volgens de volgorde in de stoet toebedeeld", legt Buys uit. "Stemmen kan door een het bericht 'stem groep + nummer' te versturen. We rijden met onze wagen zelf ook mee in de stoet om dit te promoten." De publieksprijs wordt 's avonds bekend gemaakt, vlak voor de prijsuitreiking van de Orde van de Palingboer om 20 uur in De Vliet. (DND)