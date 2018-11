Sociale kruidenier wordt mobiel met Slaatje Praatje Nele Dooms

23 november 2018

16u19 0 Dendermonde Voortaan trekt de sociale kruidenier op verplaatsing. Het OCMW van Dendermonde lanceert daarvoor, in samenwerking met Buggenhout, Berlare, Waasmunster, Wichelen en Laarne, het initiatief “Slaatje Praatje”. Elke twee weken mogen kwetsbare gezinnen de marktwagen in hun buurt verwachten.

Het is ondertussen een jaar geleden dat de sociale kruidenier in Dendermonde opnieuw in het leven geroepen werd. Jarenlang was het een succesverhaal geweest van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, maar die moest het initiatief in 2013 stopzetten door gebrek aan financiële middelen. De marktwagen met voedingswaren voor kansarme inwoners die verschillende deelgemeenten aandeed, reed niet meer uit. Het OCMW van Dendermonde zorgde uiteindelijk voor een alternatief en opende in november vorig jaar een nieuwe sociale kruidenier in een bijgebouw aan sociaal restaurant TVORK, aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis.

“Het voorbije jaar vonden heel wat kwetsbare gezinnen de weg naar TWIJkruid”, zegt verantwoordelijke Jannik Roef. “Ze vinden hier voedingswaren en verzorgings- en huishoudproducten tegen een lage prijs. Het initiatief helpt honderden inwoners, leefloners en anderen die het financieel moeilijk hebben om aan de basisbehoefte voedsel te geraken.”

Alleen bleef ondertussen ook de vaststelling dat het niet voor alle kansarme inwoners zo evident is om tot in TWIJkruid te geraken, omdat ze niet allemaal even mobiel zijn. “Het marktkraam van het CAW bood daar jaren geleden een oplossing voor en dat bleef toch in ons hoofd spelen”, zegt Roef. “We zijn dan ook blij dat we ook op dat vlak, bij de eerste verjaardag van de heropstart van de sociale kruidenier, opnieuw kunnen uitpakken met een mobiele versie.”

Voortaan rijdt er opnieuw een marktwagen “Slaatje Praatje” uit. In Dendermonde trekt die naar Schoonaarde en Baasrode. Omdat het Dendermondse OCMW samenwerkt met Laarne, Wichelen, Berlare, Buggenhout en Waasmunster, doet het initiatief ook die gemeenten aan. “Met TWIJkruid bereiken we 230 gezinnen per maand, of 700 mensen in armoede. Het aantal klanten stijgt nog per maand”, zegt Roef. “Zestig procent zijn alleenstaande vrouwen of met kinderen. Twintig procent is 55-plus. Door deelgemeenten aan te doen met de mobiele versei worden voortaan nog meer mensen bereikt.”

In Baasrode vat de marktwagen één keer per maand post ter hoogte van Buurthuis Jan en Alleman aan de Theodoor Vermylenstraat 113, telkens van 14 tot 15.30 uur. Schoonaarde beet vrijdag de spits af. Daar zal Slaatje Praatje één vrijdag per maand te vinden zijn aan het voetbalterrein van FC Juventus, aan de Moleneinde. “Ook hier geldt de keuzevrijheid”, zegt Roef. “Elke klant kan zelf kiezen uit een aanbod van kwalitatieve basisproducten.”

Het initiatief biedt bovendien ruimte voor ontmoeting en een babbel bij een kop koffie. “We stellen vast dat kwetsbare gezinnen vaak geïsoleerd dreigen te raken”, zegt OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek. “De marktwagen biedt een gelegenheid om wel eens anderen te ontmoeten. Inwoners die het moeilijk hebben, kunnen bij een babbel de dagelijkse problemen even vergeten of steun vinden bij elkaar door ervaringen uit te wisselen. Op sociaal vlak is Slaatje Praatje dus zeker een meerwaarde.”

Info: www.slaatjepraatje.be.