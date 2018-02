Social Traveler start Fabulous weer op 02 februari 2018

02u33 0 Dendermonde Bjorn Troch uit Lebbeke, die als 'social traveler' al sinds januari 2010 de wijde wereld rondreist, haalt zijn oude partyconcept weer van onder het stof. Dit weekend organiseert hij 'Fabulous' in Den Ommeganck.

Bjorn Troch besliste jaren geleden zijn drie passies mensen, reizen en Social Media te combineren en op avontuur te trekken. Ondertussen zag hij zo goed als heel de wereld, maar de liefde brengt Troch nu weer meer thuis in zijn geboortestreek.





"Ik leerde hier zes maanden geleden iemand kennen", vertelt Troch. "Ik blijf natuurlijk wel rondreizen, maar tussendoor kom ik tegenwoordig toch weer vaker in Lebbeke en Dendermonde. En dat geeft dan weer de mogelijkheid om hier ook weer een project uit de grond te stampen." Dat project is een heropstart van het vroegere Fabulous-concept. Jaren geleden organiseerde Troch onder die naam verschillende succesvolle party's. De laatste vond plaats in 2010 in Garage Caudron aan de Mecheslesteenweg. "Toen kwamen duizend mensen feesten in een uniek decor", zegt Bjorn. "Zoveel hoeven dat er dit weekend, als ik het concept weer van onder het stof haal, niet te zijn. Ik verwacht deze keer zo'n driehonderd feestgangers."





De reboot-editie krijgt de naam 'Fabulous-Back for more'. "Het is de bedoeling om de mensen van toen weer samen te brengen voor een feestje met een mix van nostalgie, stijl en leuke dansmuziek", klinkt het. "We mikken op een publek tussen 25 en 45 jaar, mensen die elkaar willen ontmoeten op de dansvloer." Deze keer zal Den Ommeganck, aan de Grote Markt in Dendermonde, dienst doen als place to be. De zaak wordt, van onder tot boven, omgevormd tot een klein danspaleis. "Beneden voorzien we lounge en bar, boven één grote dansvloer", verklapt Troch.





Fabulous vindt morgen plaats vanaf 21 uur. Toegangskaarten kosten 12 euro voor wie voor middernacht binnen komt, 15 euro voor wie later arriveert. (DND)