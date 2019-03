Sociaal Huis professionaliseert budgethulp nog sterker Nele Dooms

20 maart 2019

18u22 0

De budgetbegeleiding van inwoners met financiële moeilijkheden in Dendermonde moet in de toekomst nog professioneler. Het Sociaal Huis stelt daarvoor, in samenwerking met maatschappelijk werkers, een nieuw draaiboek samen. Budgethulp kent in Dendermonde een vrij groot aantal aanvragen. Het Sociaal Huis hielp in 2018 niet minder dan 644 gezinnen en alleenstaanden met het beheer van hun uitgaven. Dat neemt verschillende vormen aan, zoals budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling. Bij 97 gezinnen was er sprake van een procedure voor collectieve schuldenregeling via een externe schuldbemiddelaar, in combinatie met budgethulpverlening bij het Sociaal Huis. “De problemen waar deze gezinnen mee kampen zijn erg divers. Dat gaat van het ontbreken van bepaalde competenties om centen op een verstandige manier te besteden tot een te grote schuldenlast”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “In alle gevallen willen de maatschappelijk werkers de cliënten aanzetten om zelfstandig hun inkomsten en uitgaven te beheren. Verzelfstandiging is het doel, zodat mensen zich voldoende sterk voelen om opnieuw op eigen benen te kunnen staan.”