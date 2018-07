Snuffel, politie en stad ondertekenen afsprakennota 07 juli 2018

02u41 0 Dendermonde De jongeren van jeugdhuis Snuffel in Grembergen ondertekenden samen met politie en stadsbestuur een afsprakennota rond sluitingsuur, leeftijdscontrole, geluidsniveau, alcohol en drugs. "Goede afspraken moeten ervoor zorgen dat er geen overlast is", klinkt het.

"Goede afspraken, maken goed vrienden", zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Als stadsbestuur hebben we graag dat jongeren zich amuseren. In die zin zijn jeugdhuizen belangrijk. Maar ook buren en weggebruikers zijn van tel. Om voor zo weinig mogelijk overlast te zorgen, is een afsprakennota belangrijk."





Tevreden jongeren

De jongeren van Snuffel zijn tevreden. "Jeughuizen hebben vaak te kampen met vooroordelen", zeggen Mathias Van Cauwenberghe en Jeroen Uyttersprot. "Net daarom zijn wij blij dat er in Dendermonde zoveel steun van het stadsbestuur en politie is. Veel buren kwamen als jongere naar het jeugdhuis, dus ook zij staan positief tegenover ons. Toch willen we ons best doen om alles in zo goed mogelijke verstandhouding te laten verlopen. Het helpt als je dan kan terugvallen op duidelijk afspraken."





Muziek mag in het jeugdhuis mag niet langer klinken dan 4 uur 's nachts. Voor drugs geldt een zero tolerantie en er is een rookverbod. Jongeren zullen ook oog hebben voor wildplassers in de buurt van het jeugdhuis, kijken toe op ordelijk gestalde fietsen langs de Hamsesteenweg en spreken eventuele amokmakers aan. Eén keer per jaar zal het jeugdhuis een buurtoverleg organiseren.





