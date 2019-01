Sneeuw en vrieskou, maar problemen blijven uit Nele Dooms

22 januari 2019

15u49 0 Dendermonde Aan sneeuw en vrieskou geen gebrek in de Dendermondse regio, maar problemen of ellende levert dat voorlopig niet echt op. In de verschillende gemeenten zijn strooidiensten actief om de wegen berijdbaar te houden. Dendermonde alleen al heeft 350 ton strooizout beschikbaar om gladde wegen te lijf te gaan. Aan strooizout en pekel geen gebrek dus. De eerste sneeuw deze winter zorgde in deze regio dan ook vooral voor pret en leuke plaatjes.

Rond tien uur dinsdagochtend bereikte de sneeuwzone die vanaf de kust kwam onze regio. In een mum van tijd waren Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Berlare en Zele bedekt met een wit tapijt. In verschillende scholen mochten kinderen in de sneeuw gaan spelen. Scheldedijken en andere natuurgebieden lagen er pittoresk bij. Al was sneeuwpret niet voor iedereen weggelegd. Postbodes moesten door de vlokken ploeteren om brieven te bezorgen, stadspersoneel trok naar buiten om de omgeving van openbare gebouwen te strooien en voor fietsers was het niet altijd makkelijk op besneeuwde fietspaden.

Geen sneeuwellende

Van echte sneeuwellende was in de regio echter geen sprake. De wegen lagen er goed berijdbaar bij. “In Dendermonde is dat te danken aan onze geëngageerde strooidiensten”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De stad beschikt over een winterwachtdienst met eigen personeel. Dat is een team van twaalf medewerkers dat altijd klaar staat voor strooiopdrachten met drie voertuigen. Het weer wordt constant gemonitord om meteen uit te rukken indien nodig. Dinsdag kregen voertuigen ook speciale sneeuwschuiven gemonteerd om de sneeuwmassa beter te kunnen bestrijden. En een nieuwe pekelstrooier zorgt ervoor dat we de fietspaden beter kunnen onderhouden.”

Dendermonde heeft constant 350 ton strooizout beschikbaar om ijzel en sneeuw te bestrijden. “Normaal is dat voldoende om een volledige winter door te komen”, weet Dierick. “Is dat toch niet het geval, dan hebben we afspraken met een firma dat zij meteen levert als wij er om vragen. In Dendermonde geldt overigens een strooiplan waarbij drukke verbindingswegen en schoolomgevingen voorrang krijgen. Woonstraten worden alleen gestrooid bij echt lang aanhoudend winterweer.”

Voldoende strooizout

Ook in Lebbeke zorgen de gemeentediensten, samen met vier private personen, voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Daar is tussen de 120 tot 150 ton zout in voorraad, genoeg om vier tot vijf keer het grondgebied te strooien. “De voorraad wordt telkens zo snel mogelijk weer aangevuld”, zegt Albert Vereeken van de technische dienst. “Strooien op de rijweg gebeurd door vier landbouwers. Vrij liggende fietspaden neemt het personeel van de technische dienst voor eigen rekening. De hoofdwegen, omgeving van rusthuizen, brandweer en politiediensten en straten in schoolomgevingen krijgen altijd voorrang.”

Ook in Hamme en Berlare geen gebrek aan voldoende strooizout om de winterperiode door te komen. En dat is ook het geval in Buggenhout. “Er is al 40 ton strooizout gebruikt en er is al opnieuw 30 ton besteld”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “In het totaal hebben we in Buggenhout al ongeveer 15 dagen gestrooid, ook in het weekend. Met de sneeuw dinsdag, zijn ook de fietspaden aangepakt met een aparte sneeuwruimer en -strooier.”