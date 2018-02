Smullen bij Chiro Ommekaar 23 februari 2018

Chiro Ommekaar van Vlassenbroek organiseert dit weekend haar eetfestijn. Op het menu staat varkensgebraad met kroketjes, rauwkost en diverse sauzen. Er zijn ook balletjes in tomatensaus en veggieburger. Iedereen krijgt vooraf een bord lekkere wortel-pompoensoep. Achteraf is er een uitgebreid dessertenbuffet met zelfgemaakte dessertjes. Smullen kan op zondag 25 februari, vanaf 12 uur. Liefhebbers zijn welkom in de feestzaal van het Óscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Volwassenen betalen 14 euro, kinderen 10 euro. Voor dessert betalen geïnteresseerden 2 euro. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: http://ommekaar.wixsite.com/ommekaar/inschrijvingen. (DND)