Smul eens pannenkoeken voor het goede doel: Samana nodigt iedereen zondag uit in Zaal Gildenhuis Nele Dooms

28 maart 2019

Samana, het vroegere Ziekenzorg, van Sint-Gillis-Dendermonde houdt op zondag 31 maart een pannenkoekenbak. Iedereen is welkom in Zaal Gildenhuis, aan de Otterstraat, voor verse pannenkoeken en koffie. Smullen kan van 14 tot 18 uur. Pannenkoeken kunnen ook meegenomen of aan huis besteld worden. Vier stuks kosten 5 euro. De opbrengst van de pannenkoekenbak gaat volledig naar de werking van Samana, die zich inzet voor zieken, alleenstaanden en zwakkeren in de gemeente. Info en bestellingen: 0499/98.32.98.