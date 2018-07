Smikkelen op Heldenplein 09 juli 2018

Het Heldenplein in Dendermonde heeft het voorbije weekend het decor gevormd voor het Foodtruck Festival Boef!.





City Sounds en Jeugdhuis Zenith sloegen hiervoor voor het derde jaar op rij de handen in elkaar. Stralend zomerweer en heel wat lekkers brachten een massa volk op de been. "We proberen elk jaar een andere variatie van foodtrucks bij elkaar te krijgen, zodat bezoekers telkens andere dingen kunnen proeven", zegt Tim De Voghel. "Het concept blijft aanslaan." De organisatoren zorgden ook voor live muziek met verschillende dj's. Voorts waren er kinderanimatie en zomerse drankjes. Foodtruck Festival Boef! vormde op deze manier een mooie aanvulling op alle andere festiviteiten in het stadscentrum. Op de Grote Markt waren een heel weekend lang allerlei optredens. (DND)