Smart Security voor politie 05 februari 2018

02u29 0

Stadsbestuur en politie gaan samenwerken voor 'Smart Security'. Daarmee spelen ze in op de technologische ontwikkelingen die razendsnel evolueren. De politie van Dendermonde wil met het Smart Security-project een nieuwe en betrouwbare ICT-omgeving creëren. "De bedoeling hiervan is om al te anticiperen op nieuwe technieken en ontwikkelingen", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). Tegen midden 2018 moeten alle personeelsleden op een beveiligde manier vanop gelijk welke locatie toegang hebben tot de ICT-infrastructuur. Dat moet ervoor zorgen dat ze de bevolking sneller en efficiënter kunnen helpen. Om dit te doen zal de politie fors investeren in mobiele toestellen en interconnectiviteit. Het lokaal informatiekruispunt moet er ook voor zorgen dat er sneller bepaalde tendensen gedetecteerd kunnen worden en sneller ingegrepen waar nodig. (DND)