Slotzitting van kindergemeenteraad in Belgica BiS 18 mei 2018

02u42 0

De kindergemeenteraadsleden hebben afscheid genomen. Dat gebeurde met een slotzitting in Zaal Belgica BiS. De kinderen stelden er de projecten voor waar ze het voorbije schooljaar rond gewerkt hebben. "Het een druk jaar met onder andere een bezoek aan het parlement en het nieuwe huis van het kind De Kroon in eigen stad", zegt jeugdconsulent Paulien Verbeeck. "Tijdens een Droomdag konden de jonge raadsleden allerlei voorstellen doen voor een kindvriendelijkere stad. Ze dromen van meer speelplekken, chillen in het groen en een kinderfuif. En om echt te weten hoe een stadsbestuur werkt, speelden ze het spel Democracity."





Ook volgend schooljaar zal weer een kindergemeenteraad samenkomen. (DND)