Slotenmaker riskeert 8 maanden cel 23 januari 2018

02u42 0

Een Russische slotenmaker uit Dendermonde doet volgens twee vrouwelijke klanten wel wat meer dan aan deuren werken: hij wordt er namelijk van beschuldigd om de dames in de zomer van 2016 ongevraagd op de mond te proberen kussen. Bij een van de vrouwen zou dat ook gelukt zijn, het andere slachtoffer kon haar gezicht naar eigen zeggen nog afwenden. De twee vrouwen dienden onafhankelijk van elkaar een klacht in. De man ontkent met klem. "Ik ben al elf jaar in België, ik heb eindelijk een goeie job, een vrouw en twee kinderen. Waarom zou ik zoiets doen?" Ook de vrouw van de slotenmaker vindt het "niets dat haar man zou doen". De burgerlijke partijen roepen in dat twee onafhankelijke klachten, die bovendien kort na elkaar neergelegd werden en over gelijkaardige feiten gaan, genoeg bewijswaarde leveren. De slotenmaker riskeert acht maanden cel. Hij kent zijn lot over drie weken. (OSG)