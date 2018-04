Sloopwerken teisteren naastgelegen huizen RENOVATIEPROJECT ZORGT VOOR PROBLEMEN IN DONCKWIJK NELE DOOMS

25 april 2018

02u50 0 Dendermonde Stukken pleisterwerk uit het plafond en scheuren in de muren. Door afbraakwerken aan naastgelegen huizen, in functie van een renovatieproject, geraakte de woning van Rudy De Ridder en Monique De Bruyn zwaar beschadigd.

De Donckwijk is één van de oudste van de stad. De huizen, gebouwd door sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, dateren uit de jaren vijftig, begin jaren zestig. De verouderde toestand noopte tot een grootschalige renovatie: 37 woningen in de Ros Beiaardstraat en de Donckstraat ruimen plaats voor appartementsgebouwen.





Kettingreactie

Sinds januari vinden sloopwerken plaats, maar die blijven niet zonder gevolg voor woningen die blijven staan omdat ze ondertussen eigendom zijn van particulieren. "Al de huizen lopen, volgens de bouwstijl van jaren geleden, in elkaar. Neem er één van tussen en je krijgt een kettingreactie, omdat de rijhuizen indertijd gehecht aan elkaar opgetrokken werden", zegt Rudy De Ridder uit de Ros Beiaardstraat.





Zelf heeft De Ridder heel wat schade aan zijn woning. "Op de eerste verdieping viel een stuk pleisterwerk uit het plafond", vertelt hij. "Verschillende muren en plafonds vertonen scheuren. Op zolder is de betonnen vloerplaat in twee gebroken, het dak lekt en tegels in de badkamer komen los. Net zoals de dakpannen aan de straatgevel."





De Ridder en echtgenote Monique zijn er het hart van in. "We wonen hier sinds 1964", zegt De Ridder "Ik werkte het huis in de loop der jaren tot in de puntjes af. Dan denkt een mens op zijn 78 jaar dat het tijd is om rustig te genieten, in een woning in prima staat, en dan kom je dit tegen. We houden bovendien ons hart vast voor wat nog komt tijdens de bouwwerken. We zijn al bang als ze grondwater gaan wegpompen om te kunnen bouwen."





In gebreke

De Ridder nam contact op met zijn verzekeraar en stelde De Volkswoningen in gebreke. Hij wil een oplossing voor de geleden schade. "Ik snap niet waarom dit allemaal zo lang moet duren", zegt hij. "Het is overduidelijk dat dit huis beschadigd geraakte door de naastgelegen werken. Wij willen hier graag nog een rustige oude dag, zonder zorgen."





Dat alles zo lang duurt heeft volgens De Volkswoningen te maken met de verzekeringskwestie rond dit dossier. "Nadat de eigenaar ons in gebreke stelde voor de schade aan zijn woning, hebben we dat schadegeval doorgegeven aan onze eigen verzekeraar", zegt voorzitter Marcel Segers. "Beide partijen stelden en expert-architect aan, die elk een rapport opmaakten. De conclusie is ondertussen dat de woning niet onstabiel zou zijn, maar de schade wel een gevolg is van de afbraakwerken. De verzekeraars overleggen nu onderling verder. Dergelijke dossiers duren altijd een tijd."