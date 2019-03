Slechts twee bestuurders onder invloed betrapt Koen Baten

17 maart 2019

10u33 0

De politie van Dendermonde heeft zaterdagavond een verkeerscontrole gehouden op verschillende locaties. Er werd onder meer in Schoonaarde, Baasrode, Sint-Gillis en Oudegem gecontroleerd. In totaal werden 300 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Van sommige bestuurders werden ook de boorddocumenten gecontroleerd. Er werden slechts twee bestuurders betrapt onder invloed. Een chauffeur kreeg een rijverbod van drie uur en 179 euro boete. De andere bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur en zijn dossier werd overgemaakt aan het parket. De politie kon ook nog twee bestuurders vatten die in overtreding waren met hun rijbewijs en geen keuringsattest hadden. Er werd een pv opgesteld.