Slachtoffer zwaar ongeval sterft 1,5 jaar later aan ziekte: “Erwin mocht na aanrijding vijf maanden lang zijn medicatie niet nemen” Openbaar ministerie gaat onderzoeken of overlijden mogelijk gevolg is van ongeval Koen Baten

01 februari 2019

12u08 3 Dendermonde Erwin Cremers (68) uit Dendermonde, die op 11 juni 2017 slachtoffer werd van een zwaar verkeersongeval, is op 16 januari overleden aan de gevolgen van een zware ziekte. Mogelijk is het overlijden ook een onrechtstreeks gevolg van het ongeval. “Na de aanrijding mocht Erwin vijf maanden lang zijn medicatie niet nemen, waardoor zijn gezondheid snel achteruit ging”, aldus zijn familie.

Het zware ongeval gebeurde in de Bogaerdstraat in Dendermonde, iets voor 21 uur. Mohammed A. uit Dendermonde reed huiswaarts met zijn Mercedes. De jongeman verloor de controle, schuurde met zijn wagen tegen de muur en reed twee voetgangers op het voetpad aan. Een derde kon nog net opzij springen. Vlak voor de Bogaerdbrug kwam hij tot stilstand.

De man bleek onder invloed te zijn van Tramadol, een zware pijnstiller. In zijn koffer werden verschillende dozen en druppels gevonden van de pijnstiller, die hij ging halen bij verschillende dokters. Beide personen die werden aangereden, raakten zwaargewond en lagen een hele tijd in het ziekenhuis.

Beenmergkanker

Erwin Cremers was op dat moment al ziek, en mogelijk speelde het ongeval een rol in zijn overlijden. “Hij had beenmergkanker waar hij medicatie voor nam", zegt zijn familie. “Door het ongeval waren meerdere botten verbrijzeld en mocht hij deze medicatie vijf maanden lang niet meer nemen.” Dit heeft er voor gezorgd dat zijn gezondheidstoestand snel achteruit ging. “Het ongeval heeft dus misschien wel een rol gespeeld bij zijn overleden twee weken geleden”, zegt zijn vrouw aangeslagen.

Alle dokters die de Tramadol voorschreven, werden in het verleden verhoord. Mohammed A. moest zich vandaag verantwoorden nadat er testen werden gedaan over zijn rijgeschiktheid. Maar toen het Openbaar Ministerie het nieuws van de familie vernam in de zittingszaal, werd de zaak onmiddellijk uitgesteld. “We moeten dit nieuw element verder onderzoeken alvorens we verder kunnen gaan met de behandeling van de zaak”, aldus openbaar aanklager Dries Tanghe.

Eerlijk proces

De kleindochter van het koppel had een gesprek met de dader, maar dit leverde weinig op. “Wij hopen gewoon dat het een eerlijk proces wordt. De rechtvaardigheid is voor ons enorm belangrijk in deze zaak”, besluit de familie.

Mohammed A. riskeert een celstraf van zes maanden, 4.000 euro boete, vier jaar rijverbod en alle proeven. Hij riskeert ook om levenslang ongeschikt verklaard te worden. De straf kan mogelijk nog verzwaren, als blijkt dat het overlijden van het slachtoffer te maken heeft met het ongeval. De behandeling wordt verder gezet op 14 juni.