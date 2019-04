Skaters hebben met Park 92 voortaan ideale skateplek Nele Dooms

07 april 2019

14u52 0 Dendermonde In Grembergen is zondag officieel het Park 92 geopend. Het gloednieuwe skatepark, helemaal mee met de nieuwste trends op skatevlak, bevindt zich aan het Hagewijkpark, achter het gemeentehuis. Onder een stralend lentezonnetje vonden voor de feestelijke opening toespraken én skatewedstrijden plaats.

Een degelijk skateterrein in Dendermonde staat al jaren op het verlanglijstje van de groeiende groep skaters in de stad. Voormalig schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V) zette het project de vorige legislatuur in de startblokken. Het was aan haar opvolgster schepen Nele Cleemput (CD&V) om zondag het nieuwe park officieel te openen. Dat gebeurde terwijl tal van jonge skaters zich volop uitleefden op de site.

“Er is een immense tijdsdruk geweest om het skatepark klaar te krijgen”, zegt Cleemput. “Maar sinds het terrein af is, is het hier wel een succes. Op topmomenten zijn hier meer dan dertig jongeren op skateboards te tellen. Dit is het mooiste bewijs dat er wel degelijk nood was aan een initiatief als dit. Dendermonde heeft er bovendien een plek bij waar jongeren kunnen bewegen in de buitenlucht. Dat is niet alleen in clubverband belangrijk, maar ook individueel.”

Trendy en hip

Het nieuwe skateterrein in Grembergen kwam er, omdat de geplande skatesite aan de sporthal van Sint-Gillis door allerlei omstandigheden maar niet afgewerkt raakte. Een alternatief werd gevonden aan het Hagewijkpark. Skatende jongeren kregen de kans om mee na te denken over het ontwerp. “Het is dankzij hen dat we een ideale skatepark hebben nu. Eentje dat aan nieuwe trends voldoet en hip is”, zegt Cleemput. “dat is geen overbodige luxe, want skaten is en blijft een enorm populaire sport.”

De stad ging in zee met de Spaanse ontwerper Luka Melloni om een ontwerp te finaliseren. Hij is ook zelf professional skater en werd in 2013 kampioen in Spanje in de categorie “slopestyle” en half pipe”. “Hij kon dus een ontwerp maken dat volledig aansluit bij huidige verwachtingen van skaters”, klinkt het. “Met de firma Public Partners hadden we bovendien een aannemer die binnen- en buitenlandse ervaring heeft met de aanleg van skateterreinen.”

In het nieuwe park kunnen zowel beginnende als gevorderde skaters, steppers en BMX’ers zich uitleven. Er zijn verschillende rails, opstapjes, kuilen, hellingen en andere obstakels voorzien, maar ook rust- en chillzone. Het project kostte het stadsbestuur 120.000 euro. Na de paasvakantie zal er nog gras ingezaaid worden, komen er zitbank en extra vuilnisbakken.