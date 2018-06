Skatepark in Hagewijkpark krijgt vorm 21 juni 2018

02u33 0 Dendermonde Het nieuwe skatepark van Dendermonde krijgt vorm. Het stadsbestuur plant de aanleg in het Hagewijkpark in Grembergen. De site zal bestemd zijn voor skate-, step- en BMX-liefhebbers.

Nog dit jaar moet een gloednieuw skatepark een feit zijn. Stad en jeugddienst komen daarmee tegemoet aan de groeiende groep skaters die Dendermonde telt. De tienersite die eerder werd gerealiseerd achter het gemeentehuis, in het Hagewijkpark, zal hiervoor volledig heringericht worden. "De locatie is ideaal omdat ze vlot bereikbaar is met de fiets en bus en voldoende open ruimte heeft", zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V).





Het ontwerp voor het nieuwe skatepark is klaar. Voor de opmaak daarvan kregen skaters zelf een stem. Zij konden ideeën geven via het online platform "Denk Mee" van de stad en mochten ideeën binnenbrengen bij de jeugddienst.





"Liefst veertig actieve skaters lieten hun stem horen en deden voorstellen", zegt Verwaeren. "Het is indrukwekkend hoe geëngageerd de skaters mee hebben nagedacht over de invulling van het terrein."





Spaanse ontwerper

Op basis van de voorstellen ging de Spaanse ontwerper Luka Melloni aan de slag om het ontwerp te finaliseren. Hij is ook zelf professional skater en werd in 2013 kampioen in Spanje in de categorie "slopestyle" en "half pipe". "Hij heeft dus een beeld over wat leeft bij skaters wereldwijd en neemt deze ideeën mee in de ontwerpen die hij maakt", zegt Verwaeren.





De bouwaanvraag is ingediend. De stad voorziet 125.000 euro om het skatepark te realiseren. (DND)