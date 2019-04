SK ruilt voetbal voor Klimaat-challenge Nele Dooms

18 april 2019

17u47 0

Voetbalclub SK Grembergen, die momenteel een succesvol paasvoetbalkamp organiseert, ruilde donderdagnamiddag de voetballen even in voor een zwerfvuilactie. De Klimaat-challenge van de club hield in dat vrijwilligers een uur lang zwerfafval ruimden langs de N41 tussen Grembergen en Dendermonde. “Tijdens dit voetbalkamp proberen we dagelijks een extra activiteit in te lassen waar we ook de ouders van de deelnemende kinderen bij betrekken”, zegt Hans Burghgrave van SK Grembergen. “Deze keer is dat een zwerfvuilactie. We kozen het traject van de fietssnelweg die parallel met de N41 loopt uit en ruimen afval op tussen Denstraat en Vlassenbroekbrug. Zo proberen ook wij een steentje bij te dragen voor een beter klimaat.” Vrijdag vindt ook nog een afterwork-party plaats om in goede ambiance het voetbalkamp met de ouders af te sluiten. Die start om 15 uur op de terreinen van SK Grembergen aan de Kleemputstraat.