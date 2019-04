Site vroeger kleuterschooltje krijgt nieuw leven als sociaal woonproject Nele Dooms

01 april 2019

13u13 0 Dendermonde Een nieuw sociaal bouwproject Krekelhoek, aan de Sportpleinstraat in Grembergen, is een feit. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw geeft met de realisatie van elf woningen en zes appartementen de site van het vroegere kleuterschooltje een nieuw leven. Het project werd zopas feestelijk ingehuldigd.

Vijftien jaar geleden sloot het kleuterschooltje aan de Krekelhoek in Grembergen de deuren door een dalend aantal leerlingen. Het was uiteindelijk de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw’ die de site van ruim 1.650 vierkante meter kocht om er een nieuwbouwproject op te realiseren. “Het is het perfecte voorbeeld van een geslaagd inbreidingsproject”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V)

“Architect Hein Sacré ontwierp de woningen rekening houdend met een nieuwe vorm van samenleven”, zegt directeur Glen Christiaens van de huisvestingsmaatschappij. “De achterste tien gezinswoningen werden gebouwd rond een speelstraat. Deze straat is autoluw en werd voorzien van een hinkelpad, schaakbord en zitbanken. Deze unieke samenlevingsvorm zal voor een sterk samenhorigheidsgevoel tussen de bewoners zorgen.”

Milieuvriendelijk

De tien woningen die rond de speelstraat zijn gebouwd, zijn gezinswoningen. Acht woningen tellen drie slaapkamers en twee woningen hebben er vier. Alle eenheden beschikken over een tuin met een achterliggende toegang via een wegel. Vooraan het terrein zijn autostaanplaatsen en een fietsenberging. De twee appartementen zijn opgetrokken aan de kant van de Sportpleinstraat. Op het gelijkvloers tellen die twee en één slaapkamer. Op het eerste verdiep werden vier duplexen gebouwd met telkens twee slaapkamers. Alle appartementen hebben een terras.

“Belangrijk zijn de milieuvriendelijke troeven van het hele woonproject”, zegt directeur Christiaens. “Zonnepanelen, regenwaterrecuperatie, een ventilatiesysteem, infiltratievoorziening voor hemelwater en degelijke isolatie komen niet alleen ten gunste van het milieu, maar zullen ook bijdragen tot een veel lagere energiefactuur voor de bewoners.”

Het nieuwbouwproject kostte de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw ruim twee miljoen euro.