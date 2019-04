Site Hollandse Kazerne wordt festivalterrein Nele Dooms

05 april 2019

13u05 6 Dendermonde De site aan de Hollandse Kazerne in Dendermonde wordt deze zomer voor de eerste keer een festivalterrein. Stuwende krachten achter het nieuwe Deiremonnelicious Festival zijn Hans Van der Poten en Joachim Heuvinck, gekend in de Dendermondse horeca- en muziekscene. De organisatoren mikken meteen hoog met namen als Hooverphonic en André Hazes jr.

Het terrein aan de Hollandse Kazerne staat er doorgaans om bekend dat het er troosteloos bijligt en dienst doet als parking bij een historisch complex dat steeds verder staat de verloederen. Maar daar komt midden juni verandering in. De site wordt dan omgetoverd tot een heus festivalterrein. Langs het Kazernestraatje zal het publiek het terrein op kunnen. Dat wordt aangekleed met foodbars, drankstandjes en meer rond een groot podium.

Initiatiefnemers Hans van der Poten en Joachim Heuvinck maakten het nieuws vrijdag op de site zelf officieel bekend. Zij zijn geen onbekenden in Dendermonde. Van der Poten is al jaren actief in de horeca en baat sinds een jaar samen met partner Erika De Decker cultuurcafé Cour et Jardin aan CC Belgica en de zomerbar Le Jardin Créole uit. Die sluit overigens aan op het terrein van de Kazerne. Joachim Heuvinck, telg uit de befaamde Honky Tonk Jazz-clan is quasi opgegroeid tussen de festivals en de muziek. Samen zetten ze hun schouders onder dit nieuwe verhaal.

Veel potentieel

“De eerste ideeën voor een festival op deze locatie zijn ontstaan, toen de bijgebouwen rond de Hollandse Kazerne recent werden afgebroken”, zegt Van der Poten. “Hier valt zoveel meer mee te doen dan wat het nu is. We zien dit festival ook als een kans om de Kazerne eens in de kijker te zetten, een positief beeld te brengen dat hier zoveel potentieel aanwezig is. Daar konden we ook het Dendermondse stadsbestuur van overtuigen, die toestemming gaf om hier een muziekfestival op te zetten.”

Ervaring met organiseren van concerten deden de twee al met de programmatie voor Cour et Jardin. Vorige zomer trad daar onder andere K’s Choice op. “Het deed ons de smaak te pakken krijgen, maar nu zien we het nog groter”, zegt Heuvinck. “Ik kan bogen op redelijk wat contacten in de muziekscène, die ons het vertrouwen geven om ook deze organisatie tot een goed einde te brengen.”

Dat resulteert in een affiche met topnamen. Het Deiremonnelicious Festival duurt twee dagen en ontvangt op zaterdag Tessa Dixson, winnares van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, Axelle Red en Hooverphonic. Op zondag komen de Raf Van Brussel Band, Gene Thomas en De Romeo’s langs. Die dag staat ook André Hazes Jr. met twaalfkoppige live-band op het podium. “Dat zal zijn enige concert met live-band in België zijn”, zegt Heuvinck.

Begijnhoffeesten

Dit eerste stadsfestival aan de Kazerne is een ‘testcase’, zoals de organisatoren het noemen. “Afhankelijk van de bevindingen, kan het meer worden dan een eenmalig gebeuren”, zegt Heuvinck. “Het is onze droom om een alternatief te brengen in Dendermonde voor de ter ziele gegane, immens succesvolle Begijnhoffeesten jaren geleden. Dan zouden we dit festival eerder gaan organiseren in de Dendermondse feestweek eind augustus. Maar laat ons er nu eerst in juni maar een ferme lap op geven. Het moet er boenk op zijn.”

Het Deiremonnelicious Festival vindt plaats op zaterdag 15 en zondag 16 juni, telkens vanaf 17 uur. Toegangskaarten kosten 40 euro. Info: www.deiremonnelicious.be of music@deiremonnelicious.be.