Sirenetest bij Allnex 03 juli 2018

Bij het bedrijf Allnex in Schoonaarde zal op donderdag 5 juli een sirenetest plaatsvinden. Allnex, gelegen aan de Steenweg naar Wetteren, produceert monomeren, een stof die onder andere in verf gebruikt wordt en ervoor zorgt dat de verf beter uitstrijkbaar is zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen, en is een Sevesobedrijf. Daarom moet er elke trimester een sirenetest plaatsvinden. Er is immers een sirene geplaatst om de buurt te alarmeren bij een incident in het bedrijf. Vier maal per jaar wordt die getest. De eerstvolgende test is donderdag voorzien, rond 12 uur. De sirene laat een alarmsignaal als een schelle huiltoon horen en wordt afgesloten met de gesproken boodschap "proefsignaal". (DND)