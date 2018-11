Sinterklaas bezoekt Spiegeltent Geert De Rycke

25 november 2018

Sinterklaas verblijde Dendermonde met een bezoek aan de Spiegeltent.

Hoog bezoek in de Spiegeltent op de Grote Markt. Sinterklaas kwam samen met enkele van zijn zwarte pieten langs. Hij nam de tijd om alle kinderen uitgebreid te begroeten, de zwarte pieten haalden dan weer gekke toeren uit. Maar nadat de sint het hen vroeg, deelden ze cadeautjes en lekkers uit. “Elk braaf kind mag kiezen of die met een zaklamp, een tas of een muts naar huis gaat”, zei de sint. Onder de pieten waren er ook enkele muzikale talenten. De pietenband zorgde voor leuke sinterklaasliedjes zodat alle bezoekers al snel helemaal in form waren.