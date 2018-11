Sint op bezoek in spiegeltent Nele Dooms

20 november 2018

De Ros Beiaardstad ontvangt aanstaande zondag 25 november Sinterklaas. Dat gebeurt in een grote spiegeltent op de Grote Markt. De verwelkoming van de Sint is een jaarlijkse traditie in Dendermonde. Ook nu worden weer honderden kinderen verwacht. Naar aanleiding hiervan presenteert Cultuurcentrum Belgica een gratis voorstelling ‘Synterklaas’. Er zijn shows, in de Theaterzaal van CC Belgica in de Kerkstraat, om 14 en 16.15 uur. Alle kinderen zijn welkom om te dansen, zingen en springen, maar vooral te genieten van oeroude Sinterklaasliedjes die in een nieuw jasje gestoken zijn door STIJN en zijn vader Jaak. Dat kunnen de kinderen combineren met een bezoek aan de Sint in de spiegeltent. Die is open van 13.30 tot 17.30 uur. Er is een circusworkshop geprogrammeerd en er worden grime en warme chocolademelk voorzien. Sinterklaas heeft voor alle bezoekertjes cadeautjes mee.