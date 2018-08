Sint-Onolfskapel bijna volledig in ere hersteld Drie jaar na restauratie wordt lekkende klokkentoren aangepakt Koen Baten

08 augustus 2018

15u30 1 Dendermonde Aan de Sint-Onolfsdijk in Appels zijn drie gespecialiseerde firma's begonnen met de laatste herstellingswerken aan 'Cultuurkapel Odolphus'. Concreet wordt de lekkende klokkentoren aangepakt. "De kers op de taart", zegt Dirk Van Nimmen, die de kapel beheert.

De kapel aan de Sint-Onolfsdijk bestaat al sinds 1623 en is gekend bij iedere inwoner van Appels. In 2007 namen Dirk Van Nimmen en Marleen Uten het verkommerende gebouw onder hun hoede. Een grondige renovatie volgde, en in 2015 werd de vernieuwde kapel feestelijk geopend door burgemeester Piet Buyse en wijlen Paul de Baere, deken in Dendermonde. De kapel werd toen ook omgedoopt tot Cultuurkapel Odolphus.

Sinds 2015 worden ook concerten en tentoonstellingen georganiseerd in de kapel, ondanks het feit dat er nog altijd één herstelling in de wachtrij stond. Maar die werken zijn deze week begonnen en zullen een drietal weken in beslag nemen. "We hadden al meermaals vastgesteld dat er via de klokkentoren water binnensijpelde", vertelt Dirk. "De zinken plaat was helemaal vernield, waardoor het water naar binnen kon. Hierdoor begon het hout te rotten en dreigden er nog meer problemen op te duiken. Dat probleem was er in 2015 ook al, maar toen vonden we niet meteen iemand bereid om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Het werd dus behelpen met plastic zeilen."

Intussen werd ook een subsidiedossier ingediend bij de stad voor een restauratie van de klokkentoren. Begin dit jaar kwam hiervoor groen licht: de stad zal ongeveer tachtig procent van de kosten dragen. "Goed voor zo'n tienduizend euro om dit erfgoed te beschermen."

Op de kerktoren zal een koperen plaat geplaatst worden door Derde en Moreels, twee dakwerkers die gespecialiseerd zijn in dit soort ingrepen. "Zo trekken we het koper ook door, zoals de pijpleidingen en de andere afwerkingen aan de kerk", aldus Dirk. Voorts zal het hout behandeld worden met een speciale verflaag door de firma De Rijcke.

Na de werken zal het ook veiliger zijn om de klok te luiden, iets wat soms gebeurt tijdens tentoonstellingen of voor een optreden. Die klok hang er al sinds 1623 en weegt een slordige honderd kilogram.

De kapel staat nu even in de steigers, maar nog voor het einde van de maand moet alles klaar zijn. "Intussen kunnen de activiteiten er gewoon doorgaan", besluiten Dirk en Marleen.