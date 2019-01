Sint-Margaretakoor steunt Borstkliniek Nele Dooms

16 januari 2019

Het Sint-Margaretakoor van Grembergen steunt het goede doel. De koorleden trokken eind december door de straten van Grembergen om van deur tot deur te zingen. Daarbij zamelden ze geld in bij de inwoners. Die centen zijn bestemd voor de Borstkliniek van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Het Sint-Margaretakoor slaagde erin 950 euro in te zamelen. De cheque werd overhandigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van het koor in Zaal Gildenhuis in Grembergen.