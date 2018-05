Sint-Maarten krijgt weer grote ontvangst ORDE DER STALHOUDERS ZOEKT NOG HELPENDE HANDEN VOOR KINDERFEEST NELE DOOMS

12 mei 2018

02u31 1 Dendermonde De zomer moet nog beginnen, maar de Orde der Stalhouders uit Sint-Gillis denkt wel al aan Sint-Maarten. Ze willen de vroegere traditie van een grote ontvangst van de Sint weer leven in blazen. Daarom is de Orde op zoek naar 'Vrienden van de Sint'.

Sint-Gillis het grootste kinderfeest van het jaar bezorgen. Dat is de ambitie van de Orde der Stalhouders. Eerder zorgde de vereniging ook al met succes voor een comeback van het Peird van Sint-Gillis, dat daardoor telkens weer mee optrekt tijdens de Bloemencorso. Deze keer willen ze een andere aloude traditie weer tot leven wekken.





"In de jaren tachtig en negentig vond in Sint-Gillis elk jaar een grote ontvangst van Sint-Maarten plaats", vertelt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders. "Zelfs in de jaren dertig en veertig was dit gebeuren er al. De Grote Ontvangst van Sint-Maarten kon telkens op massale belangstelling rekenen. We weten dat nu in tal van verenigingen, scholen en sportclubs aparte feestjes voor de sint plaatsvinden. We willen die feestelijkheden niet vervangen, maar ook een gezamenlijke ontvangst organiseren."





De Orde der Stalhouders heeft daar verschillende redenen toe. "Hiermee willen we het grootste kinderfeest van het jaar in Sint-Gillis houden", klinkt het. "Honderden kinderen krijgen een leuke, feestelijke én zelfs culturele dag met allerlei animatie. Ook wil de Orde de Sint Maarten-traditie steunen. Die staat onder druk door het commerciële succes van zijn meer bekende collega Sinterklaas. Dat maakt dat nieuwe inwoners sneller Sinterklaas in plaats van Sint-Maarten vieren. Wij willen hen overtuigen om Sint-Maarten te verkiezen. Tot slot hopen we de verenigingen, maar ook handelaars en de stad te doen samenwerken."





Daarom is de Orde nu al op zoek naar 'Vrienden van de Sint'. "We richten ons naar andere verenigingen die belangeloos een handje willen toesteken", zegt Callaerts. "Ook commerciële partners zijn welkom om mee hun schouders onder het gebeuren te steken en er zo een succes van te maken. Vandaar doen we een warme oproep."





Gratis vertier

De Grote Ontvangst van Sint-Maarten zal plaatsvinden op zaterdag 3 november en wordt een gratis event. De Orde neemt alle kosten op zich. "We plannen een ontvangst van de kinderen op een groot plein aan de sporthal. Daar wacht hen animatie, muziek en dans", verklapt Callaerts. "Daarna volgt een feestelijke Zwarte Pietenparade met fanfare, de Sint en een verrassingsgast. De apotheose houden we in Het Gildenhuis, met een toneelvoorstelling en snoep en cadeautjes."





Dansateljee en het Buurtcomité Lutterzele zegden al toe. Wie wil meewerken, kan contact opnemen met tony.callaerts@telenet.be of 0478/52.31.03.