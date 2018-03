Sint-Elooigilde bezoekt parlement 09 maart 2018

De leden van de Sint-Elooigilde van Grembergen bezochten het Federaal Parlement. Ze werden er ontvangen en rondgeleid door Dendermonds schepen en volksvertegenwoordiger Leen Dierick. De vereniging vierde een paar jaar geleden nog haar driehonderdjarig bestaan. "We zijn de oudste nog actieve vereniging in de gemeente", zegt voorzitter Yvo Dierick. "Voornaamste bestaansredenen zijn de instandhouding van de Sint-Eloikapel en de paardenprocessie. Maar tussendoor organiseren we ook activiteiten die onze leden samenbrengen. Het bezoek aan het parlement is er daar één van. Het is alvast een heel boeiende uitstap geweest."





(DND)