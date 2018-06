Sint-Cecilia speelt Zomerconcert 15 juni 2018

02u56 0

Het Koninklijk Harmonie Orkest Sint-Cecilia van Dendermonde luistert morgen een Zomerconcert op. Dat krijgt de naam 'La Vita Italiana'. De muzikanten beginnen te spelen om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Abdijschool, aan de Oude Vest 77 in Dendermonde. Info en reservatie: 0478/55.08.90 of via kris.verberckmoes@telenet.be. (DND)