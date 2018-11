Sint-Cecilia luistert galaconcert op Nele Dooms

26 november 2018

Het Koninklijk Harmonieorkest Sint-Cecilia van Dendermonde luistert op zaterdag 1 december een galaconcert op. De 43 muzikanten spelen onder leiding van dirigent Gert Peleman. Ze brengen ook soliste Ilse Vaerendonck, een sopraan, mee. Thema van het concert is ‘Spirit of Remembrance’. Daarmee herdenken de muzikanten helden uit beide wereldoorlogen. Er zitten ook verwijzingen naar de vrede in het concert, net als populaire melodieën uit de oorlogstijd. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kasa. Info en reservatie: 0478/55.08.90 of via www.khosc.be.