Sint-Blasius krijgt nieuwe vleugel PROJECT ZAL ZO'N 9 MILJOEN EURO KOSTEN NELE DOOMS

09 maart 2018

02u44 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, breidt uit. Er komt een nieuwe vleugel, waar onder andere de Palliatieve Eenheid onderdak krijgt. Het project zal zo'n 9 miljoen euro kosten. De werken zijn volop bezig.

Palliatieve Eenheid De Haven, een opnameafdeling voor mensen die zich in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte bevinden, heeft tijdelijk onderdak in de ruimte van het Sint-Blasiusziekenhuis waar vroeger het verloskwartier was gehuisvest. Dat stond leeg en kreeg een nieuwe invulling met de palliatieve, nadat die vorig jaar van Zele naar Dendermonde verhuisde. In Zele sluit Sint-Blasius één van haar gebouwen aan de Koevliet. De laatste dienst verhuist er eind deze maand.





Eind dit jaar klaar

Eind dit jaar moet de Palliatieve Eenheid zijn intrek nemen in de nieuwe vleugel. De werken voor deze nieuwbouw zijn momenteel volop bezig. "Op het dak van het Chirurgisch Dagcentrum dat eerder werd gebouwd, plannen we nu de aanbouw van twee extra verdiepingen", zegt directeur Karen Pieters. "Daar krijgen de Palliatieve Eenheid en ons revalidatiecentrum een thuis. We verwachten dat de werken tegen eind dit jaar klaar zijn. Het ziekenhuis investeert meer dan 9 miljoen euro."





Vijftien medewerkers en twaalf vrijwilligers kijken alvast uit naar de verhuis. "We zullen er beschikken over een buitenterras voor de patiënten. Zo kunnen de mensen nog eens de zon op hun gezicht voelen tijdens hun laatste dagen", zegt hoofdverpleegkundige Jeannine Van de Vreken. "Er komt ook een open leefruimte met keuken, salon, kinderhoek,... Zo willen we een thuis creëren voor patiënten én hun familie. Ze kunnen er samen tijd doorbrengen."





De Palliatieve Eenheid in Sint-Blasius telt zes bedden. "We zorgen niet alleen voor deze mensen, maar ook voor hun familieleden", zegt Van de Vreken. "We bieden in de eerste plaats een veilige haven. We zijn niet alleen verpleegster, maar ook psycholoog en pastorale. Belangrijkste troef is dat de patiënten zelf kiezen hoe ze hun laatste dagen willen doorbrengen. Wij dringen niets op."





Dat de eenheid in Dendermonde puik werk levert, is bewezen met de onderscheiding die het zopas mocht ontvangen. Het team kreeg de erkenning 'Parel van een Verpleegkundig Team', jaarlijks uitgereikt door de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. "De erkenning geeft ons veel nieuwe energie. Het is een aansporing om verder te gaan en nog beter te doen. In de nieuwbouw die eraan komt, zal dat nog beter kunnen dan voordien."