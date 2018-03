Sinatra in Belgica 06 maart 2018

Genieten van de muziek van crooner Frank Sinatra kan aanstaande zondag 11 maart in Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde. Het Verjazz Combo, met Peter Verhas, treedt er op. De muzikanten brengen een "tribute to Frank Sinatra", één van de meest invloedrijke entertainers van de twintigste eeuw. Voor deze tribute wordt het repertoire van Frank Sinatra opnieuw tot leven gebracht door de Belgische crooner Jean Van Lint die er zijn eigen "touch" aan geeft. Jean Van Lint krijgt hierbij de hulp van het swingend jazzkwartet rond Peter Verhas, om samen een meeslepend en entertainend programma te brengen. Het concert begint om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Informatie en reservatie via de website www.ccbelgica.be of 052/20.26.26. (DND)