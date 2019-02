Signalisatie voor baantjeszwemmers in Olympos Nele Dooms

15 februari 2019

In het zwembad Olympos van Dendermonde is voortaan signalisatie te vinden om de zwembanen tijdens de publieke openingsuren in te delen. De bordjes geven aan of het om een “rustige baan”, een “vlotte baan” of een “snelle baan” gaat. “Tot nu toe lagen er altijd drie lijnen in het midden van het zwembad, zodat er twee banen voorbehouden waren voor de baantjeszwemmers”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Vanaf nu zullen deze lijnen echter aan de zijkant liggen, zodat er drie afzonderlijke banen gecreëerd worden. Zwemmers kunnen kiezen of ze rustig hun baantjes willen afleggen of dat tegen een stevig tempo doen. Zo kan iedereen zo vlot mogelijk zijn ding doen, zonder hinder te ondervinden van zwemmers die op een andere snelheid zwemmen.” De andere, grotere, helft van het zwembad, ter hoogte van de springplank, blijft vrij voor de recreatieve zwemmers. De redders in Olympos zullen ook toezien op het correcte gebruik van de zwembanen. Door de aanpassing van de banen wil het zwembad maximaal inspelen op de wensen van elke zwemmer. “Ons zwembad speelt immers een grote rol bij het dagelijkse sporten”, zegt Cleemput. “Zwemmen is een prima manier van bewegen, het is een populaire sport, voor jong en oud.”