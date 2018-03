Signalenkaart voor armoede in basisonderwijs 06 maart 2018

02u57 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde voert een signalenkaart voor de detectie van armoede in het basisonderwijs in. De gemeenteraad keurde dat project goed.

De stad Dendermonde zal voor dit project samenwerken met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, zodat een halftijdse opbouwwerker de basisscholen in de stad daarin zal kunnen ondersteunen.





Gepaste oplossing

"Bedoeling is om in al onze scholen kinderen die in armoede leven sneller te ontdekken en er gepast mee om te gaan", zegt schepen van onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). "Als we armoede in onze stad willen bestrijden, is het immers ook belangrijk om bij de kinderen te starten. Daarom voeren we een signalenkaart in, waar leerkrachten mee aan de slag kunnen om armoede te detecteren bij hun leerlingen. Ze krijgen ook allemaal een vorming rond dit onderwerp. Een ervaringsdeskundige zal ook sensibiliseren rond kinderarmoede. Uiteindelijk is het aan de school zelf om dit allemaal te ingegreren in haar zorgbeleid."





25.000 euro

De stad Dendermonde trekt een budget van 25.000 euro uit voor dit project.





Het startschot wordt gegeven aan het begin van de maand mei met een lezing van Albert Janssens. Hij spreekt met kennis van zaken, want de man is de auteur van het boek "Een eerlijke kans, basisonderwijs voor kinderen in armoede". (DND)