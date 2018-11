Shoppen en geschenkjes kopen kan gratis met de bus Nele Dooms

29 november 2018

16u35 0

Eindejaarsgeschenken kopen, de Kerstmarkt bezoeken, of schoppen. In Dendermonde kan het de komende weken helemaal gratis met de bus. Van zaterdag 1 december tot en met maandag 14 januari kan iedereen binnen het grondgebied Dendermonde gratis met de bussen van De Lijn meerijden. Dat is mogelijk dankzij een overeenkomst tussen stadsbestuur en de vervoersmaatschappij. Het enige wat reizigers moeten doen is aan de chauffeur een nulbiljet vragen. De stad Dendermonde betaalt. De op- en afstaphalte moeten wel altijd in Dendermonde of haar deelgemeenten Grembergen, Mespelare, Oudegem, Schoonaarde, Appels en Sint-Gillis liggen. Ook op de feestdagen geldt de regeling. Het stadsbestuur wil met het initiatief het stadscentrum vlotter bereikbaar maken tijdens de eindejaars- en soldenperiode en zoveel mogelijk volk naar het winkelcentrum lokken.