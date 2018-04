Shamodo-It schittert met showcase 12 april 2018

02u33 0 Dendermonde Dansgroep ShaMoDo-It uit Dendermonde staat dit weekend met met meer dan 350 dansers op het podium. Zij brengen een 'showcase'.

"Het is traditie dat we jaarlijks naar buiten komen met onze prestaties", zegt choreografe Ingrid Coppieters. "De groep verzorgt onder andere vaak choreografieën op evenementen. We laten in onze afdeling S-Dancers bovendien ook mensen met een beperking dansen. Met de showcase kan iedereen eens schitteren voor het grote publiek. We brengen een show vol spetterende choreo's", aldus Coppieters





Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april, telkens om 19.30 uur, en op zondag 15 april om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in CC De Stroming, Dorp in Berlare. Info: http://www.shamodo-it.be.





(DND)