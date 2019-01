ShaMoDo It danst in nieuwe Ketnet-fictiereeks #LikeMe Nele Dooms

10 januari 2019

17u23 2 Dendermonde Bekend volk in de nieuwe Ketnet-fictiereeks #LikeMe die vanaf dit weekend op antenne gaat. En dan gaat het niet alleen over de vele Vlaamse artiesten die in de serie te zien zullen zijn, maar wel over Dendermondse streekgenoten. De dansers van ShaMoDo It, onder leiding van choreografe Ingrid Coppieters, mochten immers meewerken aan de opnames.

Dat de Dendermondse dansgroep van geen kleintje vervaard is, en zich graag toont in nationale projecten, is al langer geweten. Zo namen de enthousiaste dansers van choreografe Ingrid Coppieters in het verleden al deel aan belangrijke projecten zoals KetnetPOP, de Booh-shows in Bobbejaanland, shows van Laura Lynn en Musicals in Concert van Music Hall. Vanaf dit weekend zijn de jongeren dan weer voor heel Vlaanderen te zien op televisie.

“ShaMoDo It is er dan ook voor gewone dansliefhebbers, maar ook voor hen die er nog meer willen uithalen”, zegt Coppieters, die haar sporen al meer dan verdiende in de danswereld. “Dansers worden extra opgeleid en kunnen dan later voorstellingen dansen, zoals bijvoorbeeld kindershows of musicals. Onze ambities reiken ver en we toonden al diverse keren aan dat we heel wat aankunnen. Dat bewijst nu ook onze deelname aan de nieuwe serie op Ketnet.”

Leuke belevenis en ervaring

Coppieters hapte meteen toe toen ShaMoDo It gevraagd werd om mee te werken. “Voor de serie zouden de makers beroep doen op dansers van Fabric Magic, maar omdat de opnames tijdens de zomervakantie plaatsvonden, waren verschillende jongeren met vakantie. Bart Van Oost, de mede-bezieler van Fabric Magiq en choreograaf van de nieuwe serie, had nog een aantal heel expressieve dansers nodig. Voorwaarde was ook dat die heel vlot nieuwe dingen konden aanleren. Dat kon ShaMoDo It natuurlijk bieden.”

Twee opnamedagen waren nodig om de scènes waar ShaMoDo It in danst in te blikken. “We repeteerden daarvoor eerst in Dendermonde. De Dance Captain van Fabric Magiq kwam daarvoor langs om onze dansers het nodige aan te leren”, vertelt Coppieters. “De opnames zelf vonden plaats in een school in Boom. We zijn meteen te zien in de eerste aflevering, wanneer het nieuwe schooljaar in het verhaal start. Daar wordt al volop gedanst. Later komen onze dansers nog eens aan de beurt. Dit was voor de jongeren van ShaMoDo It alleszins een heel leuke belevenis en ervaring. Het is altijd leuk om eens mee te maken hoe opnames van een televisiereeks verlopen achter de schermen. Tussen het dansen door was het ook vaak lang wachten, maar enkele jongeren kregen ook de kans te figureren. Dat was mooi meegenomen. Wij staan alleszins open voor nog zo’n samenwerkingen.”

De fictiereeks #LikeMe is te bekijken op Ketnet vanaf zondag 13 januari. De serie, met een hoog musicalgehalte, volgt de avonturen van een groep tieners in het middelbaar. De acteurs brengen hippe versies van bekende Nederlandstalige liedjes en bewerkingen van Vlaamse klassiekers. Aan de reeks nemen ook een heleboel bekende acteurs en artiesten deel, zoal Gunther Levi, Sven De Ridder, Janine Bisschops en Hugo Sigal.