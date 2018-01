ShaMaDo It Crew meteen brons 02u47 0 Foto GDR

De Dendermondse dansgroep ShaMoDo It, rond choreografe Ingrid Coppieters, scoort in het wedstrijdmilieu. De dansgroep startte dit seizoen met deelnemen aan danswedstrijden Urban Style. En dat levert al meteen mooi resultaat op. De SMDI-Crew behaalde de derde plaats tijdens de wedstrijd Streetdance in Lokeren. "En daar zijn we bijzonder fier op", zegt Coppieters. "In het competitiecircuit waren overigens heel wat dansers geïnteresseerd. De audities werden druk bezocht door leden die dat tikkeltje meer wilden en graag op wedstrijdniveau willen meedraaien. Zo konden we verschillende wedstrijdteams samenstellen en volop oefenen. Overduidelijk met positief resultaat."





(DND)