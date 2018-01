Serviceclubs steunen schoolproject met cheque 31 januari 2018

02u28 0

Acht Dendermondse serviceclubs van Dendermonde starten een unieke samenwerking. Ze engageren zich om de komende drie schooljaren hulp te bieden aan studerende jongeren. Ze maken daarvoor een cheque van 30.000 euro vrij. Dat gebeurt onder het motto 'Onderwijs kan, ook voor Kansarm'. "De centen moeten dienen om kansarme gezinnen in Dendermonde te helpen de schoolfacturen te betalen", zegt Karen De Ridder van serviceclub Ladies Circle. "De serviceclubs zullen hiervoor samenwerken met Kinderfonds De Tondeldoos. Die kan de centen gebruiken als tussenkomst in de betaling van schoolfacturen. We willen ons steentje bijdragen om kansarmoede en het educatief en sociaal isolement dat ermee samengaat, te doorbreken." Naast Ladies Circle werken aan het project de Ronde Tafel, 41 Club, Zonta, Kiwanis Beyaert, Rotary Dendermonde, Fifty One Club en Lions mee. De kick-off van het project vond plaats in het Dendermondse stadhuis.





(DND)