Sensor stelt foto's tentoon 11 april 2018

Fotogroep Sensor organiseert voor de eerste keer een tentoonstelling. De officiële opening is gepland op vrijdag 13 april om 20 uur. De expo is daarna nog te bezoeken op zaterdag 14 en zondag 15 april, telkens van 10 tot 18 uur in de grote zaal van gemeenteschool 't Kraaiennest, Rootjensweg 76 in Grembergen. Info: http://fotogroep-sensor.be. (DND)