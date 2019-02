Senioren rugbyclub stellen quizvragen Nele Dooms

26 februari 2019

13u37 0

De senioren van de Dendermonde Rugby Club gaan op tour. Maar daarvoor hebben ze de nodige centen nodig. Om die bij elkaar te krijgen, organiseren de sportievelingen een Rugbyquiz. “Omdat we de rugby-leken niet willen afschrikken, hebben we er voor gekozen om bij de vragen niet alleen te focussen op deze sport”, zeggen de organisatoren. “Voor de minder frequente quizers wordt bovendien ook een zuipbeker voorzien. Iedereen is dus zeker en vast welkom.” De quiz vindt plaats op zaterdag 2 maart en start om 19.30 uur. Ploegen van maximum vijf spelers kunnen meedoen. Deelnemen kost 25 euro per ploeg. Geïnteresseerden zijn wlekom in The Clubhouse, op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis.