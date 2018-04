Senioren Neos genieten van mooie lente-uitstap 18 april 2018

02u32 1

Neos, het Netwerk voor Ondernemende Senioren van Dendermonde, heeft er een lente-uitstap richting Nederland opzitten. De senioren trokken richting Zuiddorpe, waar ze halt hielden voor een lekker middagmaal met asperges, de eerste van het nieuwe seizoen. "Met meer dan honderd leden mogen we deze uitstap zeker een succes noemen", zegt Jan Mannaert van Neos Dendermonde. "In de namiddag brachten we ook een bezoek aan het gezellige stadje Sluis, met zijn vele winkeltjes en bezienswaardigheden. Iedereen was erg tevreden over de reis."





(DND)