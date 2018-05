Senegal'aise-fuif naar grotere locatie 05 mei 2018

02u25 0

De Senegal'aise-fuif in Dendermonde verhuist naar een grotere locatie. Aanleiding is het groeiend succes. De fuif moet geld in het laatje brengen voor het bouwkamp van het Oscar Romerocollege in Senegal. "In juli trekken een dertigtal leerlingen naar Senegal om er een vormingscentrum te bouwen, waar jongeren een opleiding tot landbouwkundige krijgen", zegt Bram De Wilde. "Ondertussen loopt dit project al negen jaar. Al zes jaar vindt de fuif Senegal'aise plaats om het project financieel te ondersteunen." Omdat er steeds meer volk naar de fuif komt, verhuist die naar de sporthal van Oudegem. Senegal'aise vindt plaats op zaterdag 5 mei, vanaf 21 uur. Tickets kosten 7 euro. De organisatoren leggen shuttlebussen in tussen het station en de sporthal.





(DND)