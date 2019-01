Scouts ruimen zwerfvuil op Nele Dooms

26 januari 2019

15u58 0

De jongeren van de Scouts en Gidsen Harduyngroep van Oudegem en Mespelare trokken er zaterdagnamiddag op uit om zwerfvuil op te ruimen. De zwerfvuilactie startte aan het scoutsplein in de Mevrouw Courtmansstraat, waarop de scoutsleden zich in verschillende groepjes een weg baanden door het hele dorp. “De actie was duidelijk eens dringend nodig”, zegt Nathan De Bruycker. “Het is spijtig genoeg ongelooflijk wat voor zwerfvuil we allemaal vinden. We hopen dat met onze schoonmaakactie de stap gezet is om onze gemeente nu in de toekomst wat properder te houden.” De zwerfvuilactie van de Oudegemse Scouts paste in het jaarthema van de jeugdbeweging “Minder is meer”. “Van een scout wordt verwacht dat hij respect heeft voor milieu en natuur”, legt De Bruycker uit. “Afvalconsumptie vermijden en sorteren zijn twee belangrijke peilers dit Scoutsjaar. Wij willen hier ook concreet ons steentje bijdragen door de straten, pleinen en Scheldedijk van Oudegem op te ruimen.”