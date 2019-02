Scouts ruimen zwerfvuil op tijdens Goededoelendag Nele Dooms

16 februari 2019

De Scouts en Gidsen Dendermonde organiseerden zaterdag hun jaarlijkse “Goededoelendag”. Daarmee tonen de jongeren hun hart voor sociale zaken. “Scout zijn betekent onder andere je inzetten voor een mooiere samenleving, zowel lokaal als wereldwijd”, legt groepsleidster Emilie De Schryver uit. “Dat geven wij vorm aan de hand van een Goededoelendag. Zo proberen we iets te doen voor Dendermonde aan de hand van allerlei initiatieven. Elke afdeling van onze scoutsgroep koos zelf een goed doel.” Met de klimaatdiscussies die momenteel volop leven, lag een zwerfvuilactie voor de hand. De jongeren trokken de natuur in de omgeving van hun scoutsterrein aan de Tragel in om afval op te ruimen. Onder andere de Denderboorden en de omgeving van het stadscentrum kregen een schoonmaakbeurt. Een andere afdeling koos ervoor om de kansarme kinderen van De Tondeldoos te ontvangen en daar samen mee te spelen.