Scouts plannen zwerfvuilactie Nele Dooms

22 januari 2019

De Scouts en Gidsen van Oudegem plannen op zaterdag 26 januari een zwerfvuilactie. Dat kadert in het jaarthema voor het werkjaar van de Scouts ‘Minder is meer’. “Van een scout wordt verwacht dat hij respect heeft voor milieu en natuur”, zegt Nathan De Bruycker van Scouts en Gidsen Oudegem. “Afvalconsumptie vermijden en sorteren zijn twee belangrijke peilers dit Scoutsjaar. Ook wij willen hier ons steentje toe bijdragen door afval op te ruimen aan straten, pleinen en de Scheldedijk. Hopelijk kunnen we ook op helpende handen rekenen en is ons voorbeeld een stimulans voor andere jeugdverenigingen om ook zwerfvuilacties op te zetten.”

De zwerfvuilactie start om 14 uur aan het scoutsplein, aan het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem. De jongeren trekken er in groepjes op uit om afval op te ruimen. Info: hoofdleiding@scoutsoudegem.be.