Scouts organiseren quiz Nele Dooms

03 april 2019

18u14 0

De Scouts & Gidsen Dendermonde organiseren op vrijdag 5 april voor de zevende keer hun “Scoutsquiz”. Die was de voorbije jaren altijd een succes. Ploegen van vijf personen kunnen meedoen. De vragen, over allerlei algemene thema’s, worden gesteld vanaf 20 uur. Liefhebbers zijn welkom in de feestzaal van het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Deelnemen kost 20 euro per team. Info en inschrijvingen: scoutsquiz@hotmail.com of via 0497/66.26.91.