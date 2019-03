Schoolvriendinnen vinden elkaar terug na vijftig jaar Nele Dooms

11 maart 2019



Vijftig jaar heeft het moeten duren, maar nu is het toch gelukt voor de vroegere schoolvriendinnen van het Hoger Secundair Onderwijs van het toenmalige RITO (Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs) om nog eens verzamelen te blazen. De reünie organiseerden de dames in taverne Bar Proef aan de Vlasmarkt in Dendermonde. “De school bevond zich toendertijd aan de Oude Vest in Dendermonde. We volgden er les aan de afdeling secretariaat-talen, in prefab-paviljoentjes op een uitgestrekte campus waar ooit de Mechelse kazerne uit 1703 gevestigd was”, vertelt Greta Van Damme. “Na afbraak van de paviljoenen werd er het huidige appartementencomplex op de hoek van de Oude Vest en de LeopoldII-laan opgericht.” Met Greta Van Damme, Viviane De Man, Louisa De Wilde, Rosette Van den Broeck, Hilde Verhelst, José Holbrecht, Viviane Van der Meersch was de kleine klas van toen opnieuw verenigd. “Vroegere klasgenote Rita Saeys is spijtig genoeg overleden is en Elsie Seghers konden we ondanks uitgebreid zoekwerk niet opsporen. Hopelijk lukt dat wel tegen een volgende reünie,” klinkt het. “We verloren elkaar na onze studies allemaal uit het oog voor ettelijke jaren. Maar nu gaan we toch contact blijven houden.”