Schoolroutekaarten klaar tegen eind mei 05 februari 2018

02u29 0

Het stadsbestuur wil werk maken van de opmaak van schoolroutekaarten voor Dendermonde. Dat gebeurt in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. "We willen een overzicht maken van veilige fietstrajecten naar scholen", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (Sp.a). "Ook andere locaties zoals jeugdlokalen en sportclubs kunnen daarbij aan bod komen. Bedoeling is knelpunten op te lijsten én oplossingen naar voor schuiven." Alle scholen in Dendermonde hebben alvast hun medewerking aan dit project bevestigd. De app 'Route2school' helpt scholen en gemeenten de verkeersveiligheid op schoolroutes grondig te analyseren en info over het verplaatsingsgedrag van leerlingen te verzamelen. Op basis daarvan kunnen trajecten voor verplaatsingen van en naar scholen die verkeersveiliger zijn uitgestippeld worden. Zo kunnen kinderen en jongeren veiliger naar school fietsen of wandelen. Per school kan een digitale kaart gemaakt worden met de meest veilige routes. "Tegen eind mei moet alles afgewerkt zijn", zegt Tas. (DND)