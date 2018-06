Schoolroutekaart ook digitaal 15 juni 2018

De schoolroutekaart, met de veiligste fietsroutes naar school,sportclub ofjeugdbeweging, is nu ook digitaal beschikbaar. De stad heeft het document op haar website geplaatst. Daarnaast geeft de kaart ook uitleg over het verkeersreglement. De kaart vermeldt bovendien aandachtspunten onderweg en wordt door de stad gebruikt om knelpunten op de routes weg te werken. De schoolroutekaarten worden verdeeld onder de scholen, om te gebruiken in de les. Nu ook te downloaden via www.dendermonde.be. (DND)