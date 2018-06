Schoolroutekaart digitaal beschikbaar 25 juni 2018

De schoolroutekaart van Dendermonde is nu ook digitaal beschikbaar. Het stadsbestuur heeft het document op haar website geplaatst. De schoolroutekaart is een kaart die de veiligste routes aanduidt om met de fiets naar school, de sportclub of de jeugdbeweging te rijden. Om die routes te inventariseren vond vooraf een grootschalig onderzoek plaats in samenwerking met onder andere de Dendermondse scholen. Daarnaast geeft de kaart ook een woordje uitleg over het verkeersreglement. De kaart vermeldt bovendien aandachtspunten onderweg en zal door de stad ook gebruikt worden om knelpunten op de routes in de toekomst zoveel mogelijk weg te werken. De provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde, alle Dendermondse basis- en secundaire scholen, de lokale politie en de Fietsersbond werkten deze schoolroutekaart samen uit. De schoolroutekaarten worden verdeeld onder de scholen, om te gebruiken in de les. Er zullen een beperkt aantal papieren kaarten verdeeld worden via de academies en de stedelijke sportdienst. Geïnteresseerden kunnen ze nu ook downloaden via www.dendermonde.be. (DND)